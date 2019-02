Brucia la ex, l'uomo confessa: «Agito in preda a un raptus» Lei è gravissima

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Mario D'Uonno, avrebbe dato fuoco alla sua ex all'interno della sua auto, dopo averla insultata, picchiata e speronata, lasciandola in gravissime condizioni. I due si erano lasciati da un paio d'anni, ma i litigi erano continuati. L'agguato è avvenuto nel parcheggio del Carrefour e dell'Oviesse di Vercelli, dove lavora la vittima, due figli di 10 e 15 anni e un marito con cui stava cercando di ricostruirsi una vita normale.

È durato diverse ore l'interrogatorio di Mario D'Uonno, il 50enne di Vercelli che ieri mattina ha speronato e dato alle fiamme l'automobile su cui si trovava l'ex compagna 40enne. Durante l'interrogatorio, avvenuto di fronte al suo difensore, avvocato Enrico Faragona, D'Uonno ha ammesso di essere stato colpito da raptus. Attualmente l'ex guardia giurata, che si è costituita in questura a Novara, si trova in cella.Intanto decine di persone hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata in segno di solidarietà nei confronti di, la donna è ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino; il corteo, organizzato da alcuni membri del gruppo Facebook «Sei di Vercelli se» ha percorso la via principale di Vercelli per concludersi in piazza Cavour. Presenti trae autorità la sindaca Maura Forte, il presidente della provincia Carlo Riva Vercellotti, l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.