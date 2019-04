Nasconde tesoretto in nero nello strudel, la fidanzata inforna e brucia 40mila euro

PADOVA - Un dolce da 40 mila euro. Uno strudel cotto a 200 gradi nel forno di casa, diventato cassaforte di bigliettoni mai dichiarati al fisco. Così è andato in fumo una parte del tesoro in nero di Alberto Vazzoler, l'ex dentista di 52 anni di San Donà di Piave (Venezia), a processo a Padova per rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro sporco. In aula, ieri mattina davanti ai giudici del Tribunale collegiale, ha testimoniato il tenente colonnello della Finanza Vittorio Palmese, titolare delle indagini insieme al pubblico ministero Roberto D'Angelo, e ha portato alla luce l'episodio inedito. Era l'ottobre del 2016 quando Silvia Moro (ancora indagata), la trevigiana compagna di Vazzoler, ha spedito un messaggino Whatsapp alla sorella. «Ho fatto una cavolata, ho messo a cucinare lo strudel in forno dove erano nascosti 40 mila euro».

L'incidente domestico sembra avere turbato il finanziere veneziano, come rivela Il Gazzettino, che da quanto si apprende da un'intercettazione ambientale del 2 novembre dello stesso anno nella sua Porsche insieme alla sua donna, dopo le banconote ridotte in cenere ha espresso tutta l'intenzione di cambiare strategia. «Ho paura ad avere tanto denaro liquido, adesso basta. Non voglio fare la fine di Fabrizio Corona quando gli hanno trovato nascosti in un controsoffito di casa 500 mila euro». Insomma, Vazzoler con lo strudel è rimasto scottato.

