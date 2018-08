Febbre del Nilo, quarta vittima in Veneto l'emergenza non si ferma

In Veneto alla data di ieri i casi di contagio umano dal virus West Nile ufficialmente registrati erano 84, dei quali 59 'lievì (con febbri) e 25 più gravi con encefalite. Il numero dei decessi è salito a 4. Questo il punto della situazione fatto dall'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, rispetto alla diffusione del virus trasmesso dalla zanzara 'culex'.

Ancora una vittima del virus West Nile in Veneto: la quaè una pensionata di San Giovanni Lupatoto, nel. La donna, di 85 anni, è morta a Ferragosto nell'ospedale di Borgo Roma, e soffriva già di una grave patologia. Era in ospedale per un controllo quando ha iniziato a lamentare sintomi come nausee e mal di testa: da qui i controlli e la diagnosi.