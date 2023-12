Vanessa Ballan, chi è il ricercato per l’omicidio Fandaj Bujar: su Instagram la foto dell'autostrada per la Slovenia

È un cittadino kosovaro, Bujar Fandaj, 41 anni, residente ad Altivole (Treviso) il presunto assassino di Vanessa Ballan, accoltellata a morte nella sua abitazione di Riese Pio X. I carabinieri di Treviso sotto la direzione della Procura della Repubblica, lo stanno ancora ricercando. Pare che Vanessa Ballan lo conoscesse e lo avesse denunciato per stalking. Sarebbe stato il marito, Nicola Scapinello, a indicarlo agli investigatori. Bujar Fandaj abita in un comune vicino. Vanessa era in attesa del secondo figlio: era già mamma di un bimbo di quattro anni che al momento delitto era alla scuola materna.

Il principale ricercato dell'omicidio ha sia un profilo Instagram che Tiktok.

L'ultima storia pubblicata 11 ore fa su Instagram raffigura l'autostrada per Lubiana, la capitale della Slovenia.