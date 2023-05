​Maltempo Emilia Romagna, la mappa degli allagamenti: i comuni interessati e i fiumi esondati

Maltempo Emilia Romagna, la mappa degli allagamenti. «Da questa mattina siamo saliti da 23 comuni coinvolti in allagamenti a 36 in pianura, la conta e cresciuta notevolmente. I comuni coinvolti da frane sono 48. 21 fiumi sono esondati in piu punti». Cosi Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, in un punto stampa con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Emilia Romagna, i comuni allagati

Questi i comuni con allagamenti diffusi: Bagnacavallo, Bologna, Brisighella, Budrio, Castel Bolognese, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cesenatico, Conselice, Cotignola, Faenza, Forli, Imola, Medicina, Molinella, Mordano, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, Riolo Terme, Gatteo Mare, Savignano sul Rubicone, Riccione, Castelguelfo, Castel del Rio, Fontanelice, Russi, Mercato Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Castenaso, Ozzano dell’ Emilia, Pianoro, Gambettola, Santarcangelo di Romagna, Meldola, Lugo, San Lazzaro di Savena. Oltre 250 le frane di cui 120 particolarmente importanti in 48 comuni: provincia di Bologna: Ventasso, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Monterenzio, Fontanelice, Loiano, Monte San Pietro, Monghidoro, Lama Mocogno, Pianoro, Marzabotto, Monzuno, Casalfiumanese, Sasso Marconi e Montese. provincia di Modena: Montecreto, Polinago, Rignano sulla Secchia, Marano sul Panaro, Pievepelago, Serramazzoni, Maranello, Sassuolo, Zocca, Pavullo nel Frignano, Fiorano modenese, Guiglia. provincia di Forli Cesena: Tredozio, Predappio, Dovadola, Mercato Saraceo, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, Roncofreddo, Modigliana. provincia di Reggio Emilia: Canossa, Baiso, Carpineti, Toano e Villa Minozzo. 3 in provincia di Rimini: Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria. 3 in provincia di Ravenna: Casola Valsenio, Brisighella e Riolo Terme.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, riunione al #Viminale, nella sala crisi del Centro Operativo Nazionale dei #vigilidelfuoco in collegamento con @DPCgov, con il sottosegretario all’Interno Prisco e il direttore centrale per l’Emergenza Ghimenti#17maggio #Roma pic.twitter.com/AmqkKd1xNU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2023

I fiumi esondati

Sono 21 i fiumi esondati anche in piu punti e 22 i corsi d’acqua che hanno superato il livello 3, massimo allarme.

L'elenco

Questi i 21 fiumi e corsi d’acqua esondati, anche in piu punti: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena, Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi e Rigossa. Altri 23 i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone, Rubicone, Idice, Ronco, Santerno, Quaderna, Panaro, Samoggia, Ghironda, Lavino, Navile, Gaiana, Fiumi Uniti.