Embolia polmonare mentre fa la spesa al supermercato Sofia muore a 23 anni

di Luca Ingegneri

PADOVA - Unche non le ha dato scampo. A nulla sono valsi infatti i soccorsi e l'immediato trasferimento in ambulanza al pronto soccorso.non ha più ripreso conoscenza. E nulla hanno potuto fare i medici che l'hanno presa in cura.Il dramma si è consumato domenica scorsa. La giovane era andata ala fare la spesa. Si era sentita male. Si era accasciata a terra. Il personale del market e alcuni clienti l'avevano prontamente soccorsa. Era stato avvisato il 118. La disperata corsa verso l'ospedale non è servita a confezionare il miracolo. Stando ai primi accertamenti Sofia sarebbe stata stroncata da un'. La Procura ha già rilasciato il nulla osta per i funerali. L'ultimo saluto a Sofia avverrà venerdì 1 giugno, alle ore 10.15 nella chiesa parrocchiale di Santa Rita. La ventitreenne, che abitava con la famiglia in via Crescini, lascia il papà Roberto, imprenditore, la mamma Maria Grazia, la sorella Silvia e soprattutto il fidanzato Alessio, cui era sentimentalmente legata da un paio d'anni...