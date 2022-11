Elon Musk, nuovo jet privato aggiunto alla collezione: vale 78 milioni di euro (ecco com'è fatto)

Elon Musk ha aggiunto un nuovo jet privato alla sua collezione. Il miliardario che ha un debole per i jet privati ne possiede attualmente quattro (tre dei quali sono prodotti da Gulfstream e il quarto è un Dassault 900B) e ora ha deciso di aggiungere un jet top di gamma, un Gulfstream G700, che costa ben 78 milioni di euro.

Il G700 è uno degli ultimi jet realizzati dalla compagnia aerea americana Gulfstream Aerospace. Può volare fino a 12070,08 km senza fare rifornimento, il che significa che attraversare la tratta da Austin a Hong Kong senza mai fermarsi.

L'aereo ha 19 posti a sedere e due servizi igienici: il bagno privato del G700 è una delle sue caratteristiche più lussuose. Ha altre quattro aree soggiorno, tra cui una suite di intrattenimento e una sala pranzo, dove i passeggeri possono rilassarsi e cenare prima di sistemarsi per una notte di sonno in un letto full-size. L'aereo, inoltre, dispone anche di un sistema Wi-Fi.

Secondo un rapporto di giugno del sito di notizie Austonia, con sede in Texas, Musk ha effettuato un ordine per il Gulfstream G700 che dovrebbe entrare in uso per il prossimo gennaio 2023. Il jet privato, lanciato nell'ottobre 2019, dovrebbe sostituire il suo attuale jet , il G650ER.