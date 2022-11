Ladri a casa Kvaratskhelia, stella del Napoli: rubata la sua nuova Mini Cooper

La palla non gliela ruba nessuno. La macchina, purtroppo, sì. L'aveva noleggiata un mese fa, ma ora la Mini Cooper color ghiaccio che Khvicha Kvaratskhelia si era regalato per l'arrivo a Napoli è nelle mani di malviventi che hanno fatto irruzione a casa del calciatore georgiano nelle scorse ore per sottrargli l'autovettura.

Kvaratskhelia - che non ha subito altri danni nella sua casa di Cuma - ha subito sporto denuncia al commissariato di polizia più vicino prima ancora di recarsi all'allenamento quotidiano con la squadra di Spalletti.

È il secondo caso di furti di auto a un calciatore del Napoli quest'anno: in estate alcuni malviventi avevano colpito Adam Ounas prima del suo addio al club azzurro. In passato i ladri avevano colpito Hamsik, Lavezzi e Mertens. Particolare la storia dello slovacco Hamsik: nel 2008 al centrocampista venne rubato il Rolex nei pressi dello stadio. L'orologio, dopo appello e mobilitazione del tifo, fu poi ritrovato e riconsegnato al proprietario.