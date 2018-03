Italia al voto, alle 12 affluenza al 19,43%, maggiore del 2013 Regionali Lazio, ha votato il 16,53%

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,43% degli aventi diritto (7.958 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.



Alle elezioni regionali del Lazio alle ore 12 ha votato il 16,53% degli aventi diritto (dati relativi a 377 comuni su 378, manca una sezione di Roma). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 12,87% degli elettori.



Alle 12 l'affluenza al voto a Roma, relativamente alla Camera, è stata del 20,54% pari a 428.056 su un totale di iscritti 2.083.813. Lo riporta il sito del Comune di Roma. Il dato è riferito a 2597 sezioni su 2600.



Sono 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che oggi, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'elezione di 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l'età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni e non nel raggiungimento della maggiore età: 42.871.428, di cui 20.509.631 uomini e 22.361.797 donne, per eleggere 309 senatori.



In Lazio e in Lombardia si vota anche per le Regionali.





Sergio Mattarella ha votato stamane, poco dopo le 8:30, nella sezione 535 della scuola Giovanni XXIII del quartiere Libertà a Palermo. Il presidente della Repubblicaha votato stamane, poco dopo le 8:30, nella sezione 535 della scuola Giovanni XXIII del quartiere Libertà a Palermo. Nel capoluogo si registrano ritardi nell'apertura di alcuni seggi a causa di un errore che ha causato la ristampa delle schede di 200 sezioni. Subito dopo il voto il Capo dello Stato è uscito dalla sezione elettorale dimenticando di ritirare il documento d'identità che il presidente di seggio ha subito provveduto a consegnare agli uomini della scorta.



Il premier Paolo Gentiloni si è recato a votare al seggio numero 27 di Roma verso le 9.45. Accompagnato dalla moglie ha trovato una discreta fila ed ha votato poco dopo le 10. Il premier ha scambiato qualche parola con gli altri elettori in fila.



Ha votato al Liceo Berchet di Milano Laura Boldrini, presidente della Camera. Ricordando che è il giorno del silenzio, ha comunque invitato la gente a recarsi alle urne. «Mi auguro -ha detto- che gli italiani vadano a votare e che vada tutto bene».



Matteo Renzi ha votato nella sezione 10 del seggio allestito nel liceo Machiavelli di Firenze, in via Santo Spirito, in Oltrarno. Renzi era accompagnato dalla moglie, che vota in un altro seggio. Renzi è entrato e ha potuto votare subito: quando è arrivato alle 9.20 non c'erano altre persone in fila alla sezione, affollata invece di fotografi e giornalisti.



Cori da stadio per il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, davanti alla scuola di via Pertini a Pomigliano d'Arco (Napoli) dove si è recato a votare nel seggio numero 18 del plesso «Sulmona». Al grido «presidente, presidente», una folla di cittadini ha accolto l'arrivo di Di Maio rendendogli difficoltoso il tragitto fino al seggio. «È sempre un'emozione essere qui - ha detto Di Maio - c'è gente che per cinque anni ha lottato per cambiare le cose, che hanno fatto un vero percorso con noi». Il candidato premier si è messo in fila insieme ad un gruppo di cittadini e di supporter che gli chiedevano di scattare selfie insieme.



Silvio Berlusconi è stato contestato stamani all'interno del suo seggio elettorale a Milano da una ragazza a torso nudo che gli ha urlato "Berlusconi, il tempo è scaduto". Nel 2013 Berlusconi, sempre nel seggio di via Scrosati a Milano, era stato contestato da tre attiviste delle Femen con le stesse modalità. Poi il leader di Forza Italia ha detto che p



Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, è andato alle urne a Fiuggi, in provincia di Frosinone, dove con la famiglia trascorre le vacanze e spesso i giorni di fine settimana quando è libero da impegni politici. Tajani, designato premier dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel caso di un successo del centrodestra e del primo posto di Forza Italia nella coalizione, si è presentato al seggio numero 7 di viale degli Studi insieme alla moglie. Ad accompagnare il presidente del Parlamento europeo c'erano anche i candidati di FI alla Camera e al Senato, Mario Abbruzzese e Giuseppe Incocciati.



Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato governatore del centrosinistra, ha votato al suo seggio nei pressi di piazza Mazzini, a Roma. Lasciando il seggio non ha rilasciato dichiarazioni nel merito: «Oggi è silenzio elettorale - si è limitato a dire - oggi parla il popolo». A quanto riferiscono i responsabili del seggio dove ha votato Zingaretti, al momento da loro l'affluenza sarebbe scarsa.



La sindaca di Roma Virginia Raggi ha votato al seggio elettorale allestito presso la scuola di via delle Maestre Pie Filippini 5, nel quartiere Ottavia. La sindaca ha fatto un appello ad andare a votare. Gli elettori della circoscrizione Estero, che hanno già votato per corrispondenza, sulla base dei dati dell'elenco definitivo, sono, per la Camera 4.177.725 e per il Senato 3.791.774: eleggeranno, rispettivamente, 12 deputati e 6 senatori. Le schede elettorali provenienti dall'estero sono tutte giunte in Italia, ha confermato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che passa ora il testimone alla Corte d'Appello di Roma per lo spoglio e lo scrutinio del voto. «Le complesse operazioni elettorali si sono concluse con successo», ha commentato il Direttore Generale per gli italiani all'estero della Farnesina Luigi Vignali, che era ieri ad accogliere nel pomeriggio un volo speciale dal Venezuela a Fiumicino. «Ringrazio i nostri 200 Uffici all'estero per l'incredibile impegno che ha permesso agli italiani di votare, anche in situazioni di crisi. Mi recherò nei prossimi giorni proprio in Venezuela, per valutare come sostenere concretamente i nostri connazionali in quel Paese» ha aggiunto Vignali.

Il sistema elettorale

Per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum', sistema misto con un terzo dei seggi, 232 a Montecitorio e 116 a palazzo Madama, assegnato con metodo maggioritario; e due terzi, rispettivamente 232 e 116, con il proporzionale. Nel primo caso in ogni collegio viene eletto un solo candidato, quello che ottiene più voti. Nel secondo caso a ciascuna lista o coalizione di liste sono assegnati i seggi in proporzione ai voti ottenuti, calcolati a livello nazionale e poi redistribuiti nelle singole circoscrizioni territoriali, divise in collegi plurinominali con liste bloccate.



Al riparto dei seggi concorrono le liste che abbiano superato il 3 per cento a livello nazionale, mentre quelle non avranno ottenuto almeno il 3%, ma più dell'1%, concorreranno alla cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione. Questa operazione -spiega il Viminale- presuppone, pertanto, la necessità che tutte le sezioni abbiano concluso le operazioni e abbiano inviato i dati. La mancanza, anche di una o più sezioni, che (per i motivi più vari) non abbia concluso e trasmesso i risultati, non rende possibile la determinazione della cifra nazionale e, quindi, il conseguente riparto.



Caos a Roma

Situazioni critiche sono state segnalate in alcune sezioni elettorali di Roma. In un seggio di via Valerio Publicola, Municipio VII, il presidente di seggio non si è presentato e verso le 19 è stato designato un nuovo presidente. In alcuni seggi di via Gentile, oltre all'assenza dei presidenti, è stata segnalata la mancanza di schede e verbali.

A meno di 12 ore dall'apertura dei seggi per le elezioni politiche e regionali stiamo ricevendo dai nostri rappresentanti di lista numerosissime segnalazioni di assenze di presidenti e scrutatori di cui ancora non sono stati trovati i sostituti e di seggi dove non sono ancora arrivati i necessari materiali, addirittura senza le urne - dichiara in una nota il Pd Roma - Anche alla vigilia dell'appuntamento più importante della vita democratica del nostro Paese, il M5S alla guida di Roma offre così l'ennesima dimostrazione della sua totale incapacità di gestire la cosa pubblica».



Le tessere elettorali

Gli uffici anagrafici di Roma Capitale hanno rilasciato più di 55.000 duplicati delle tessere elettorali per i cittadini che l’abbiano smarrita, esaurita, deteriorata o non ritirata. Dalla convocazione dei comizi hanno rilasciato tessere ed attestazioni 457 operatori con apertura straordinaria degli sportelli, a partire dal 26 febbraio, in orario pomeridiano anche prefestivo e festivo. Presso la Direzione Anagrafe di Via Petroselli 50 sono stati attivati 20 sportelli dedicati nell'ultima settimana. Domani, 4 marzo, l'apertura di tutti gli sportelli anagrafici è dalle ore 7 alle ore 23.



L'amministrazione ha provveduto, inoltre, a spedire 35.000 etichette per le tessere elettorali di coloro che hanno effettuato il cambio di domicilio e per la modifica della composizione delle sezioni. Ammonta a 20.000 il numero di nuove tessere per cambi residenza da altri Comuni o per i diciottenni. Per i cittadini italiani residenti nel territorio di Roma Capitale, al compimento del 18° anno di età, l'Ufficio Elettorale ha provveduto alla spedizione della tessera direttamente presso la loro abitazione. Le tessere dei nuovi iscritti sono state spedite tramite raccomandata ai rispettivi domicili. Dopo un tempo di giacenza di 10 giorni, termine entro cui il cittadino ha diritto al ritiro, l'Amministrazione ha potuto ritirare le tessere e predisporre un attestato sostitutivo.

