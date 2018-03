Marche a Cinquestelle, poi il centrodestra Crolla il Pd, fuori anche il ministro Minniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nelle Marche a scrutinio ancora da concludere si delinea un'avanzata travolgente del Movimento 5 stelle, seguito dal centrodestra, mentre il Pd si ritrova al terzo posto. I Democrat non vincono nessuna delle sfide dei collegi. E' una partita questa che si gioca tra M5S e i candidati della coalizione di centrodestra, con il Pd in genere al terzo posto ben distanziato. A farne le spese anche un candidato illustre come il ministro dell'Interno Marco Minniti, che correva nel collegio di Pesaro Urbino. I candidati del M5S si aggiudicano 7 collegi su nove tra Camera e Senato: negli altri due, per il Senato è testa a testa all'ultimo voto tra Mauro Coltorti, il docente universitario indicato da Di Maio come ministro delle Infrastrutture, e il sindaco leghista del Comune terremotato di Visso Giuliano Pazzaglini, mentre un altro candidato leghista Osvaldo Patassini sta per aggiudicarsi il collegio di Macerata.