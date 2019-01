Donna troppo formosa il reggiseno era imbottito di cocaina: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per essere sicura che nessuno mai l'avrebbe scovata, si era nascosta nel reggiseno lo stupefacente da spacciare, quasi 10 grammi di cocaina. Ma questo artifizio non le è servito a nulla. Una poliziotta della squadra mobile, durante una operazione antidroga, è riuscita a scoprire l'insolito nascondiglio e per la donna: G.S. di 40 anni, residente a Pescara nel quartiere Rancitelli sono scattate le manette. In attesa dell'udienza di convalida, è stata posta ai domiciliari. Nella sua abitazione, sequestrati inoltre cinque grammi di eroina, che un po' teneva sopra la credenza della cucina e un po' dentro un mobiletto del bagno.Avendo il fondato sospetto che detenesse in casa sostanze stupefacenti o psicotrope, due giorni fa, gli agenti della mobile hanno deciso di effettuare un blitz. Hanno colto il momento preciso in cui stava rientrando nell'appartamento per coglierla di sorpresa e quindi impedirle di disfarsi degli stupefacenti. Una volta all'interno, l'hanno perquisita trovandole addosso, nel reggiseno a dir poco abbondante, 9,5 grammi di cocaina. In casa, oltre alle varie dosi di eroina, sono sequestrati anche un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e un cucchiaino in acciaio usati verosimilmente per rompere i cristalli dello stupefacente e dosarlo.