Cade un albero per il forte vento a Roma: morta una donna di 81 anni sulla Gianicolense, era con il figlio. Ferita un'altra donna

Una donna è morta questa mattina colpita da un albero caduto per il forte vento. Il fatto è avvenuto in via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense.

I soccorsi del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarla. Ma tutti i tentativi non hanno raggiunto l'obiettivo sperato. Sulla strada gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile Giannino Caria.

Anche l'assessore all'Ambiente del Campidoglio, Sabrina Alfonsi, si sta recando sul posto. Secondo quanto si apprende, la vittima aveva 81 anni ed era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di choc. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di stato.

Una donna che camminava sul marciapiede è rimasta ferita dalla caduta di rami nel quartiere Alessandrino a Roma. È accaduto in via del Pergolato. Sul posto vigili del fuoco e 118. Sono oltre 70 gli interventi effettuati finora dai dai vigili del fuoco nella capitale e provincia per alberi o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. A quanto riferito, altre 80 richieste sono al momento in coda.