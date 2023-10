Cane rottweiler precipita dal terzo piano e colpisce ragazza incinta, 28enne grave in ospedale. L'incidente in via Frattina a Roma

Una donna di 28 anni incinta è stata portata in codice rosso in ospedale dopo essere stata colpita da un cane precipitato da un palazzo. È accaduto a via Frattina, nel cuore di Roma, intorno alle 12.

Cane precipita dalla finestra e cade su donna incinta

L’animale di grossa taglia, un Rottweiler, è caduto da una finestra del terzo piano colpendo la 28enne che stava passeggiando. La donna è stata subito portata il codice rosso all’ospedale Umberto I per politraumi. Il cane è deceduto. Sul posto i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina che stanno effettuando le indagini per stabilire le cause di quanto accaduto.

La dinamica

Il cane è morto dopo essere rimasto agonizzante in strada per oltre un'ora. Sul posto i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina che stanno effettuando le indagini per stabilire le cause di quanto accaduto.