Grossa frana sul monte Civetta: allarme e paura sulle Dolomiti

BELLUNO -sul. Dalla montagna che sovrasta il lagodiè caduta una grossa quantità di roccia e massi di fronte alOggi alle 13 il boato e per tutto il pomeriggio un'immensa coltre biancadi polvere ha abbracciato il Civetta arrivando fino a valle.Ilha chiarito, già nel primo pomeriggio di oggi, che la franasegnalata sulla Cima Su Alto in Civetta non ha interessato nè persone,nè cose. Nessuno quindi stava passeggiando in quota, malgrado le splendide giornate di sole e temperature tardoestive con lo zero termico sopra i 4000 metri.Il Soccorso alpino di Alleghe ha effettuato un sopralluogo subito dopo l'evento franoso constatando cheil crollo è partito sotto la vetta e, anche se non è quantificabileancora la massa caduta, a una prima stima è minore rispetto allaquantità franata nell'ultimo episodio. È crollato un pilastrino e laroccia disgregata si è fermata alla base della parete questa volta senzainteressare il sentiero che comunque è già chiuso con un'ordinanza afirma del sindaco di Alleghe e che risale al 2015.