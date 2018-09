Unione gay col senegalese: nozze interrotte dai vigili, lui era irregolare

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Un’da celebrare in municipio tra un senegalese di 24 anni e un italiano di 46 residente nel biellese è saltato all’ultimo momento per ladi un funzionario dell’Ufficio di Stato Civile che al comando della polizia locale ha espresso dubbi sulla validità delladell’africano.settembre i due fidanzati si sono presentati in municipio per ultimare le pratiche per procedere alla loro unione, ma attesi (a loro insaputa) da agenti in abiti borghesi della polizia locale Alto Vicentino sono stati accompagnati nel vicino comando di via Pasini e sottoposti a un controllo. Dall'attività d'indagine è emerso che il documento del senegalese era: il giovane è risultato senza fissa dimora e, con a carico un provvedimento diÈ stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso e invitato a presentarsi presso la questura di Vicenza ai fini dell'eventuale. Il fidanzato italiano è statoal tribunale di Vicenza in concorso per i reati attribuiti al senegalese.