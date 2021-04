Bimba di 6 anni muore soffocata da un boccone di cotoletta: aperta un'inchiesta

CROTONE - Bimba di 6 anni muore soffocata durante il pasto per un boccone di cotoletta andato di traverso. È successo nella giornata di ieri, 19 aprile, a Crotone, dove la piccola Giorgia Arcuri ha perso la vita all'ospedale San Giovanni di Dio dopo una sopraggiunta crisi respiratoria. Giorgia era ricoverata nella struttura dalla sera precedente, dove era arrivata in gravi condizioni. Ora la procura ha aperto un’inchiesta sulla vicenda per chiarire quanto accaduto.

Il pasto fatale per la piccola avrebbe avuto luogo nella serata di domenica 18 aprile, durante il quale la consumazione della cotetta avrebbe causato a Giorgia difficoltà respiratorie. Dopo diversi tentativi di soccorso dei genitori, la corsa all'ospedale San Giovanni di Dio, dove la bimba è stata ricoverata ed ha trascorso la notte in terapia intensiva. Ma anche qui l'intervento dei medici si è rivelato inutile e la bimba ha perso la vita la mattinata seguente. Sarà ora l'autopsia a fare chiarezza sull'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 15:52

