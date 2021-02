Bambina caduta dalle scale del condominio: Emma non ce l'ha fatta, morta a 16 mesi

PADOVA - Morta la bambina di 16 mesi caduta dalle scale del condominio martedì 2 febbraio. La bambina si chiamava Yucheng Ma, ma era conosciuta come Emma. L'incidente era avvenuto intorno alle 9.30 di mattina in via Perosi, nel quartiere dell'Arcella a Padova.

La caduta

Un volo di 4 metri per la piccola vittima, scivolata mentre la mamma prendeva le chiavi per chiudere la porta del loro appartamento. «Dovevamo fare la spesa ha raccontato la donna, una 33enne di origine cinese, ai carabinieri di Padova. Mi sono girata un attimo per prendere le chiavi di casa e ho visto mia figlia cadere con la coda dell'occhio». Una distrazione, un attimo e la bimba era per terra. La bambina è figlia unica di una coppia arrivata dalla Cina anni fa e stabilitasi in un quartiere a nord di Padova.

