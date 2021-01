Crisi di governo, consultazioni: oggi Pd, Leu e Iv da Mattarella, Vitali resta con Forza Italia. Zingaretti: «No governo a ogni costo» DIRETTA

Crisi di Governo, cosa succederà oggi? Continuano le consultazioni partire ieri al Quirinale da Sergio Mattarella. Ieri a colloquio col Capo dello Stato si sono recati i presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati, mentre oggi toccherà alle altre forze politiche: stamattina tocca a gruppo misto e gruppo "Per le autonomie", mentre nel pomeriggio sarà il turno di Pd, Italia Viva e Leu. Domani sarà invece la volta del centrodestra e della delegazione del Movimento Cinque Stelle.

Intanto il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ieri aveva annunciato il sostegno al premier Giuseppe Conte, ha fatto marcia indietro: resterà con il partito di Silvio Berlusconi e non cambierà casacca. La strada per un possibile esecutivo guidato ancora da Giuseppe Conte si fa dunque ancora più in salita. Il nuovo gruppo dei Costruttori costituitosi ieri in Senato con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi dall'opposizione volesse andare a sostenere il governo, perde un pezzo con il dietrofront di Vitali: al momento dunque i Costruttori restano a quota 10 ma senza modificare gli equilibri tra maggioranza e opposizione, visto che gli attuali componenti sono tutti senatori che avevano già votato la fiducia all'esecutivo.

Il calendario completo delle consultazioni

Giovedì 28 gennaio

- ore 10.00 Gruppo Parlamentare «Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)» del Senato della Repubblica

- ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

- ore 16.45 Gruppo Parlamentare «Liberi e Uguali» della Camera dei deputati

- ore 17.30 Gruppi Parlamentari Italia Viva - PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

- ore 18.30 Gruppi Parlamentari «Partito Democratico» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Venerdì 29 gennaio

- ore 16.00 Gruppi Parlamentari «Fratelli d'Italia» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Forza Italia - Berlusconi Presidente - UDC» del Senato della Repubblica e «Forza Italia Berlusconi Presidente» della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Lega - Salvini Premier» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Rappresentanti delle componenti «Idea e Cambiamo» del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e «Noi con l'Italia - USEI - e Cambiamo» del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

- ore 17.00 Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Ore 10.50 Zingaretti: no Governo ad ogni costo «Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi». Così il segretario Pd Nicola Zingaretti su fb. «Un governo attento alla salute e al futuro degli italiani. Questa crisi non l'abbiamo voluta noi. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Ripeto. L'Italia può e deve guarire».

Ore 10.42 Autonomie: sì a Conte ter «Abbiamo una preferenza per un eventuale Conte Ter. Abbiamo avuto una buona esperienza con Conte che ci ha sempre dato una mano. Pensiamo sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e senza di lui è difficile avere una stabilità». Lo ha detto Julia Unterberger del Gruppo «Per le Autonomie» al Senato al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 9.55 Vitali ci ripensa: nessun appoggio a Conte Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere un governo guidato da Conte, ci ripensa e questa mattina in una nota fa sapere: «Ribadisco dunque nessun appoggio politico al Conte Ter». Il senatore resta iscritto al gruppo di Forza Italia. «Nelle scorse ore ho avuto modo di interloquire con il Presidente del Consiglio Conte sottoponendogli l'urgenza e l'importanza per il Paese di una riforma complessiva della Giustizia dichiarando il mio appoggio ad un ritorno allo stato di diritto e di garanzie nel processo», dichiara Vitali che prosegue: «È inaccettabile pensare che in un Paese civile siano stati aboliti i termini della prescrizione quando i processi hanno una media di durata al di là di tutti gli standard europei. Questo ragionamento condiviso con Conte» conclude «era nel solco di quanto già dichiarato dal Presidente Berlusconi sull'apertura ad un Governo Istituzionale e a quanto dichiarato dal Segretario Matteo Salvini circa la volontà di parlare con chiunque a patto che fossero messi al centro i contenuti di una piattaforma di Governo che prevedesse tra gli altri una riforma della Giustizia e Fiscale. Percorsi utili ed essenziali per evitare elezioni anticipate che tutt'ora ritengo insensate. Ribadisco dunque nessun appoggio politico al Conte Ter».

