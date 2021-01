Covid, Brusaferro (Iss): «Rt e incidenza salgono, ma misure stanno frenando curva»

L'Europa è sempre in piena pandemia e questo vuol dire «che dobbiamo stare sempre molto attenti ad adottare tutte le misure nazionli ed europee per poterla controllare. L'Italia è in una fase di ricrescita ma di crescita lieve e grazie alle misure non ci troviamo di fronte a un'impennata della curva». E' quanto ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stamapa sui dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.

Sempre Brusaferro: «C'è una crescita in quasi tutte le regioni ma in Veneto e nell PA di Trento c'è una decrescita anche se in Veneto l'incidenza resta alta».

