Covid, il bollettino di oggi: 36.966 contagi e 83 morti, positività al 18%

Il Covid non si ferma in Italia: il bollettino di domenica 31 luglio 2022 del Ministero della Salute registra nelle ultime 24 ore 36.966 nuovi contagi su 204.903 tamponi (ieri erano stati 49.571 su 290.013 tamponi), per un tasso di positività del 18% (ieri era stato del 17,1%). I morti sono 83 (ieri erano stati 121).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.040.025 (+36.966) di cui 19.591.456 dimessi e guariti (+47.412) e 172.086 morti (+83). Gli attualmente positivi sono 1.276.483 (-10.243) di cui 1.265.596 in isolamento domiciliare (-10.243), 10.499 ricoverati con sintomi (-103) e 388 malati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 33 (ieri erano stati 28).