Covid, positivi e incidenza in calo nelle Marche, ma salgono ricoveri e decessi /Il trend

ANCONA - Meno di duemila positivi in 24 ore e incidenza che, dopo essere tornata sotto quota mille, continua nella sua discesa. La fase della pandemia Covid nelle Marche conferma la tendenza al ribasso, ma i numeri dei ricoverati e dei decessi sconta ancora l'ondata estiva spinta dalla sottovariante Omicron 5.

Oggi, sabato 30 luglio, l'Osservatorio regionale ha segnalato 1.821 nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 2.078), il 33,8% (dal 35,6%) dei 5.359 tamponi diagnostici analizzati (ieri 5.823). Continua nella sua discesa, che prosegue da settimane, l'incidenza, che oggi si ferma a 963,83 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 989,83). Cresce il numero dei ricoverati, che oggi sono 215, 5 più di ieri. Scendono a 4 (-1), quelli in terapia intensiva, salgono a 211 (+6) quelli in Area medica. Anche oggi, come ieri, è stato segnalato il decesso legato al Covid di 6 persone, 4 uomini e due donne. Dall'inizio della pandemia sono state 4.022 le vittime nelle Marche, 2.216 uomini e 1806 donne.