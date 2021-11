Difende l'amica dallo stalker: Cosimo Damiano Bologna picchiato e ucciso a 50 anni

È stato picchiato a morte perché aveva tentato di difendere un'amica da uno stalker che voleva molestarla. E dopo due settimane di agonia non ce l'ha fatta il 50enne Cosimo Damiano Bologna, aggredito brutalmente per essere intervenuto in difesa di una donna perseguitata da un 58enne, poi arrestato alcuni giorni dopo per stalking e per il pestaggio. L’uomo, in un primo momento accusato di condotta persecutoria e di lesioni gravi, ora dovrà rispondere del reato di omicidio preterintenzionale.

La vittima era in compagnia della amica davanti a un bar nel centro di Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria Trani, quando l'aggressore sarebbe tornato a infastidire e insultare la donna per poi colpire Bologna violentemente e ripetutamente al volto lasciandolo a terra sanguinante e privo di sensi.

Il sindaco: la città si fermi e rifletta

«L'esempio di coraggio di chi è intervenuto in difesa di una donna si è trasformato in tragedia e purtroppo Canosa piange una giovane vita spezzata da un gesto di brutale violenza che si fa fatica a comprendere ma che dobbiamo unanimemente condannare». Lo ha detto in una nota il sindaco di Canosa, Roberto Morra, commentando la morte di Cosimo Damiano Bologna, il 50enne picchiato all'esterno di un locale a Canosa perchè era intervenuto in difesa di una donna oggetto di molestie. «È necessario che la Città si fermi a riflettere sull'accaduto, un atto lontano dalla cultura e dal vivere civile della nostra comunità. - aggiunge il sindaco - In questo giorno così triste esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di Cosimo Damiano Bologna e, per il giorno delle esequie, ho disposto la proclamazione del lutto cittadino affinché tutta la Città si unisca idealmente al dolore dei suoi familiari».

