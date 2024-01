Trieste, trovato un cadavere con la testa staccata vicino al cimitero: «Potrebbe essere Cinzia scomparsa 3 mesi fa»

Choc nel Triestino. Un macabro ritrovamento nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio, ad Aurisina. Intorno alle 16 nella scarpata alle spalle del cimitero del paese del triestino è stato rinvenuto il corpo di una donna di cui non si conosce ancora l'identità. L'allarme è stato dato da un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Trieste e il medico legale, che ha rilevato la mancanza di segni di violenza sul corpo.

Forse si tratta di Cinzia Pecikar

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, l'identificazione con Cinzia Pecikar, 60enne scomparsa da casa lo scorso ottobre e mai ritrovata. Secondo quanto si apprende, il medico legale riterrebbe che il cadavere è quello di una persona di almeno 50 anni, di corporatura esile e di statura bassa.

Elementi compatibili con la donna scomparsa da Aurisina.

Le indagini e il cadavere

Dal cadavere verrà estratto il Dna, per il momento, comunque, sono stati effettuati i primi esami anatomopalogici dai quali sarebbe emerso che la morte risalirebbe ad alcuni mesi. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, quasi scheletrico, e sarebbe stato in parte smembrato dagli animali selvatici della zona.

Al corpo mancherebbero infatti anche alcuni arti, oltre alla testa, che era staccata dal corpo, distante alcuni metri.