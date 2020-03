Coronavirus, italiana bloccata a Dehli: «Hanno visto il passaporto e non ci fanno più partire»

Ultimo aggiornamento: 14:59

. Non ci fanno partire per l’Oman, dove avevamo stop over,». È quanto denuncia su Facebook, unache è stata fermata in India per la nazionalità del suo passaporto.«Inutile spiegare che viviamo a Londra da anni - spiega la donna -. Punto. Non cambiano o rimborsano i voli, dobbiamo arrangiarci e tornare a Londra a nostre spese».Filomena Campus ha sfogato la suacontro la compagnia aerea, la Oman Air, che l'avrebbe respinta senza spiegazioni, rimborsi e senza alcun supporto. «Il trattamento di Oman Air è stato orribile - si legge - li sconsiglio vivamente. Ci hanno lasciato a piedi senza spiegazioni, senza un bicchiere d’acqua, cancellando biglietti pagati cari senza porsi alcun problema. Inaccettabile e vergognoso. Get me out of here!».Secondo quanto resto noto dal ministro della sanità indiano Harsh Vardhan in India sono 16 i turisti italiani contagiati dal coronavirus . Fanno parte di un gruppo di 25 turisti italiani che era arrivato in India lo scorso 21 febbraio, prima dell'introduzione delle nuove restrizioni. Anche l'autista che li accompagnava si è ammalato. In India sono risultate positive al test per il coronavirus in tutto 28 persone, 25 solo oggi. I primi tre che si erano ammalati sono guariti.L'ambasciata d'Italia a New Delhi, in stretto raccordo con l'Unità di Crisi della Farnesina, segue con la massima attenzione la situazione dei connazionali posti in isolamento sanitario in India, ed è in contatto con gli interessati e le autorità locali per fornire ogni possibile assistenza. Lo si apprende da fonti della Farnesina.