Regina Elisabetta, con la mascherina per la prima volta in pubblico: è successo a Westminster

La regina Elisabetta ha indossato la mascherina in pubblico. Per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, la sovrana è apparsa così in pubblico durante una cerimonia nell'Abbazia di Westminster a Londra per ricordare i britannici che hanno perso la vita nel corso di tutte le guerre.

«La Regina ha celebrato il centenario della sepoltura del Milite Ignoto questa settimana all’Abbazia di Westminster, in un tributo personale prima della Remembrance Sunday», ha precisato in una nota Buckingham Palace.

Si ritiene che la mascherina nera, bordata di bianco, sia stata realizzata da Angela Kelly, consigliera personale e curatrice della Regina, che disegna molti dei suoi abiti. Elisabetta ha lasciato un mazzo di fiori sulla tomba del Milite Ignoto.

Ultimo aggiornamento: 12:02

