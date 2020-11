Il premier Conte chiama Gino Strada: vuole affiancarlo al nuovo commissario in Calabria

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito il fondatore di Emergency Gino Strada. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi. Il nome di Gino Strada è stato proposto da esponenti del Movimento 5 stelle e dalle Sardine per la sanità in Calabria, dopo il caso emerso attorno alla nomina di Giuseppe Zuccatelli a commissario della sanità regionale. L'ipotesi su cui starebbe ragionando il governo è di affiancare Gino Strada al commissario Giuseppe Zuccatelli, sul fronte dell'emergenza sanitaria in Calabria.

A quanto si apprende anche da fonti ministeriali, l'idea al vaglio sarebbe non tanto quella di sostituire Strada a Zuccatelli, come auspicato da alcuni esponenti del M5s e delle Sardine, ma di affidare al fondatore di Emergency, anche alla luce della sua esperienza, il compito di organizzare i reparti Covid e gli ospedali da campo per far fronte alla pandemia. In ambienti politici locali è circolata anche la voce di un no da parte di Strada ( ma senza alcun riscontro ufficiale) per il quale si prospetterebbe anche un ruolo nazionale.

Ultimo aggiornamento: 21:09

