Coronavirus, in Italia altre 368 vittime e 2.853 contagiati. I morti sono 1.809, 27.747 i casi totali di cui 2.335 guariti

Superati i 20mila malati di Coronavirus in Italia con altre 368 vittime. I morti totali sono 1.809. Sono 2.335 le persone guarite, 369 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18 durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. I malati sono 20.603, 2.853 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747.

Dall'inizio dell'emergenza sono state trasferite dalle terapie intensive della Lombardia ad altre regioni 40 pazienti. Nella giornata di oggi sono state trasferite 6 persone.

Ultimo aggiornamento: 18:16

