Coronavirus in crociera, italiano muore alle isole Cayman: viaggiava sulla Costa Luminosa

Un uomo italiano di 69 anni, Aldo Imbroisi, ex comandante della polizia stradale di Mirandola, nel modenese, è morto per una polmonite legata al coronavirus in un ospedale delle isole Cayman: Imbroisi si trovava nella zona perché era in crociera con la moglie sulla Costa Luminosa. È morto sabato alle 4.40, dopo un ricovero di oltre due settimane. La nave, fa sapere la compagnia, si trova attualmente a Tenerife per una sosta tecnica e proseguirà poi per Marsiglia.

Secondo quanto riportano Il Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena, Imbroisi era partito con la moglie lo scorso 24 febbraio da Malpensa, per raggiungere la Florida e imbarcarsi sulla nave da crociera: ma il 29 febbraio il 69enne ha avuto un attacco cardiaco ed è stato ricoverato. Il tampone per il Covid-19 ha dato successivamente esito positivo. Date che fanno riflettere, considerando che il ricovero del 'paziente 1' di Codogno risale al 21 febbraio: tre giorni dopo, dunque, il Covid19 era già verosimilmente arrivato nel modenese.

IL FIGLIO SU FB Il figlio Vincenzo, dopo il dramma, ha dedicato al papà scomparso un post su Facebook, corredato da una foto in divisa da poliziotto: «Hai lottato con tutte le tue forze contro un virus letale del quale non si conosce ancora nessuna cura o vaccino, con il sorriso sulle labbra come era nel tuo stile, con determinazione e speranza senza però, questa volta, uscirne vincitore», scrive Vincenzo.

«I valori che mi hai trasmesso, il senso della Giustizia e la passione per le moto hanno fatto di me l’uomo che sono diventato oggi grazie al tuo sostegno ed al tuo appoggio. Mi mancheranno le nostre discussioni sui casi che affronto quotidianamente in studio e le tue osservazioni per cercare di risolverli. Ogni volta che accenderò una delle moto che mi hai regalato e che tanto ti piacevano, penserò a te! Resterai sempre nel mio cuore Papà».



Costa Crociere «porge le sue sentite condoglianze alla moglie e ai familiari dell'ospite italiano». «Costa Crociere ha implementato uno specifico protocollo sanitario sulla crociera in corso di Costa Luminosa per mitigare i possibili rischi. Questo protocollo è stato rafforzato con l'isolamento precauzionale degli ospiti nelle loro cabine. Tutti gli ospiti - spiega Costa Crociere - e i membri dell'equipaggio sono inoltre sottoposti a controlli della temperatura quotidiani, per verificare costantemente lo stato di salute a bordo».