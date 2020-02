Coronavirus, bus partito da Milano bloccato in Francia: «L'autista ha una brutta tosse». Portato via in ambulanza

Effetto coronavirus. Bloccato a Lione, nel sud della Francia, un bus proveniente dall'Italia settentrionale. È quanto scrivono i media locali spiegando che lo stop del mezzo è scattato dopo che una passeggera ha chiamato la polizia, allarmata dalla «forte e anomala tosse» dell'autista del mezzo. I passeggeri del pullman della compagnia Flixbus, sottolinea il sito de Le Progres, sono stati bloccati questa mattina, intorno alle 7 all'autostazione di Perrache per poi essere rilasciati intorno a mezzogiorno, come si legge su Lyonmag.com, che riferisce anche come l'autista sia stato portato via in ambulanza.

L'Agenzia sanitaria regionale ha specificato che non esiste un controllo sistematico dei veicoli provenienti dall'Italia. Mobilitate anche il Soccorso d'Urgenza e Santé Publique France per valutare la situazione. Il bus, in provenienza da Milano, si è fermato a Torino e Grenoble, prima di arrivare a Lione intorno alle 7 del mattino ha riferito un giornalista di BFM-TV.



#Coronavirus Situation toujours en cours à la gare #Perrache de #Lyon. Les intervenants sur place sont tous masqués @lyonmag pic.twitter.com/NzHMbQ1Y2R — Julien Damboise (@JDANDOU) February 24, 2020

