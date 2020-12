Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 21 dicembre: 415 morti e 10.872 casi, ma con meno di 90mila tamponi

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 21 dicembre del Ministero della Salute. Nel giorno in cui l'agenzia europea del farmaco (EMA) ha dato l'ok al vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 10.872 con 87.889 tamponi (ieri erano stati 15.104 con 137.420 tamponi). 415 i morti (ieri erano stati 352). Con 19.632 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 613.582, 9.178 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 2.594 unità.

La percentuale di tamponi positivi, in rialzo, è del 12,37%. Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese sale a 69.214: dei 415 morti di oggi 47 vengono dal Veneto, 43 dal Piemonte, 42 dal Lazio, 41 dalla Lombardia, 37 dall’Emilia Romagna, 34 dalla Toscana e 31 dalla Puglia. La regione più colpita anche oggi è il Veneto (2.583), seguito da Emilia Romagna (1.594) e Lazio (1.205): sono dunque solo tre le regioni oggi oltre i mille casi.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 1.964.054, di cui 69.214 morti e 1.281.258 dimessi e guariti, 19.632 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 613.582, ieri erano 622.760, un calo di 9.178 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 25.217.014, di cui 87.889 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 137.420). Il totale delle persone testate è di 14.331.832.

Del totale dei positivi sono 585.706 quelli in isolamento domiciliare (-9.153), 25.145 ricoverati in altri reparti (-13) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.731 (-12) di cui 561 in Lombardia, 345 in Veneto, 307 nel Lazio, 230 in Piemonte, 203 in Emilia Romagna, 185 in Toscana e 181 in Sicilia. Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 161 (+40 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Puglia (32), seguita da Veneto (22), Lombardia (19), Emilia Romagna e Sicilia (16), Lazio (14) e Piemonte (13).

