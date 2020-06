Coronavirus, in Italia 192 nuovi contagi e 53 decessi nelle ultime 24 ore. Continua il trend in discesa nelle terapie intensive

In Italia altre 53 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.899. Ieri il dato era di 72. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi domenica 7 giugno. Dei 53 decessi registrati oggi, 21 provengono dalla Lombardia; da segnalare che oggi in Piemonte non ci sono stati decessi legati al Covid-19. Le regioni che regisgtrano zero morti sono: Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige, Campania, Marche.

I malati in terapia intensiva continuano a diminuire, con 6 malati che non hanno più bisogno del supporto respiratorio rispetto a ieri. Il numero dei pazienti in Terapia intensiva si assesta quindi a 287. I ricoverati con sintomi, invece, scendono di 138 unità, assestandosi a 4864. Il numero totale di attualmente positivi è di 35.262, con una decrescita di 615 assistiti rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.

Ultimo aggiornamento: 18:12

