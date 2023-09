Non riesci a dimagrire con dieta ed esercizio fisico? Cinque consigli per cambiare le cose

Dimagrire sembra un'impresa impossibile, anche con la giusta dieta e facendo la giusta quantità di esercizio fisico. Perché mai? Ce lo spiega una dietologa americana che ha iniziato a condividere le proprie conoscenze e i propri studi su TikTok per cercare di aiutare più persone possibili.

Come perdere peso

Dunque, non solo la risposta alla fatidica domanda "perché non riesco a perdere peso?", ma anche cinque utili consigli per cambiare la situazione e cominciare a vedere quei risultati che sogniamo da tanto tempo.

Stare bene di salute e con se stessi è più semplice di quanto possa sembrare.

«Gli uomini», dice Taylor, «hanno un ciclo ormonale di 24 ore, mentre le donne di 28 giorni. Bisogna considerare che i nostri ormoni e il nostro metabolismo sono molto diversi da quelli degli uomini», per cui deve essere diverso anche il modo di perdere peso: fare tanto cardio può funzionare per gli uomini, ma non per le donne.

«Non sto dicendo che il deficit di calorie non funzioni affatto, ma che la maggior parte degli studi e delle ricerche in proposito sono stati portati avanti in base agli uomini, per questo non funzionano per tutti», spiega Taylor. Nelle donne, la routine maschile può causare un picco nell'ormone dello stress, il cortisolo, che ha poi un impatto negativo sulle funzioni metaboliche e dunque sulla capacità di perdere peso.

I cinque consigli per perdere peso

1. Dare priorità ad attività NEAT, ovvero Termogenesi da attività non associabile all'esercizio fisico, tutte quelle attività che bruciano grassi ma che non rientrano nell'esercizio fisico attivo; ad esempio, fare le scale anziché prendere l'ascensore, o andare a fare la spesa a piedi.

2 Concentrarsi sull'allenamento di forza e cardio a bassa intensità.

3 Inserire fibre e proteine in ogni pasto, il che è molto importante per mantenere i livelli di zucchero nel sangue ad un livello bilanciato. Questo aiuterà anche a sentirsi sazi durante la giornata.

4 Dormire tra le sei e le otto ore a notte, sempre. «Il corpo si ripara e recupera durante il sonno, quindi se si fa attivit fisica è necessario dare del tempo ai muscoli per recuperare, ripararsi e poi crescere».

5 Trovare il tempo per pianificare i pasti e preparare gli ingredienti in modo da mangiare sempre in maniera sana, durante tutta la settimana.