Colpo di fucile alla tempia padre di due figli trovato senza vita

CUTROFIANO - Un colpo di fucile alla tempia per scivere la parola fine alla vita. Tragico epilogo a Cutrofiano per un uomo di 43 anni. Il dramma è avvenuto questa mattina intorno alle ore 9.30 nella campagna di sua proprietà, per gli inquirenti si tratterebbe di un suicidio, non essendoci altri elementi che possano fare pensare a un'aggressione.All'origine del gesto estremo potrebbero esserci alcuni problemi personali e psicologici dell'uomo che negli ultimi tempi era molto preoccupato per la propria salute fisica e aveva effettuato una lunga serie di esami clinici. La notizia della sua morte improvvisa ha lasciato esterrefatti gli abitanti del piccolo centro dove l'uomo viveva con la moglie e due figli.