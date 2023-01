Malore in casa di amici, si accascia non si riprende più: mistero sulla morte di un 29enne

Mistero sulla morte di un 29enne ieri sera a Cutrofiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava trascorrendo la serata in casa di amici, quando improvvisamente si sarebbe accasciato per terra, probabilmente a causa di un malore.

I soccorsi

Nell’abitazione di via Asmara sono quindi intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimare il giovane, purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. L’esame necroscopico fissato per le prossime ore potrà chiarire le cause del decesso del 29enne.