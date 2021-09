Chiara Ugolini, lo straziante post del fidanzato che l'ha trovata morta: «Resterai sempre la mia metà»

«Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere. Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l'inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore».

Così, in un posto su Instagram, Daniel Bongiovanni ricorda la fidanzata Chiara Ugolini, uccisa in casa domenica scorsa a Bardolino (Verona). «Gireremo tutto il mondo insieme - prosegue, accompagnando il testo con alcune sue foto in compagnia della giovane - e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai», conclude.

