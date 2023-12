Chiara Ferragni, continua il silenzio social: assente anche al compleanno della sorella Valentina

Continua il silenzio social di Chiara Ferragni. Nonostante alcuni like su Instagram, l'influencer più famosa d'Italia continua infatti a non farsi vedere, nemmeno per il compleanno della sorella più piccola, Valentina.

Il compleanno di Valentina

È stata una festa intima, al riparo da fotografi e occhi indiscreti, quella per il 31esimo compleanno di Valentina Ferragni, sorella minore dell'influencer più famosa d'Italia. Pochi amici, pochi parenti, pochi pettegolezzi. Presente solo Matteo Napoletano, il fidanzato della 31enne, la sorella Francesca e pochi altri. Di Chiara, nessuna traccia. O almeno, non nelle storie pubblicate su Instagram durante i festeggiamenti dagli invitati. Una scelta ben precisa quella di sparire (o non apparire) online, sintomo del periodo difficile della 36enne dopo l'affaire pandoro e la vicenda della beneficenza. Sui social, infatti, Chiara Ferragni non è più attiva dal momento della pubblicazione del famoso video di scuse, eccezion fatta per qualche like ad alcuni post. Tra questi, quello del padre, che per festeggiare il compleanno della figlia Valentina ha pubblicato un post con scritto «Buon compleanno piccola Vale». Fedez, dal suo canto, continua invece ad essere attivo sui social, ma solo con video e foto dei figli o del cane.