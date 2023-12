Chiara Ferragni, la strategia per pulirsi l'immagine dopo il caso Balocco: in campo due studi legali e un'agenzia di comunicazione

Chiara Ferragni, rimane ancora in silenzio dopo il caso Balocco. Solo un video di scuse, che ha portato una fuga di follower (ma un'impennata dei prezzi dei suoi prodotti su eBay) e una passeggiata a Parco Sempione con i figli, poi di lei nessuna traccia. Il marito, Fedez, è tornato sui social nei giorni di Natale condividendo solo video dei figli e del cane: Leone e Vittoria che mangiano, Leone e Vittoria che scartano i regali e Leone e Vittoria che dice «sono la mia vita». La Ferry invece rimane in silenzio in attesa, probabilmente, di capire come uscire dalla sua più grande crisi lavorativa. La maxi multa dell'Antitrust, le 3 inchieste aperte, la sua credibilità che crolla così come (pare) anche le vendite dei suoi negozi.

Ferragni, gli avvocati pronti a difenderla

Ma la sua crew è a lavoro per cercare di riportare l'influencer a brillare come prima.

Secondo La Stampa è il suo staff che avrebbe messo su una task force con ben due studi legali. Per il quotidiano torinese il primo è quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti civilistici della vicenda del Pandoro Balocco. Il penale invece sarebbe affidato a Marcello Bana. A fare da collante tra i due studi ci sarebbe, secondo La Stampa l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba. Secondo il quotidiano la taskforce è pronta, mancano solo le firme, ma arriveranno in qualche ora. Lo scopo dell'"associazione"? Arginare la fuga di follower e di sponsor della Ferragni, soprattutto dopo l'addio di Safilo.