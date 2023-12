Fedez, Chiara Ferragni spunta nel video dei regali di Leo e Vittoria: il dettaglio che non sfugge ai fan

Un video pubblicato nel feed di Instagram in cui chiedeva scusa e parlava di «errore di comunicazione», annunciando una donazione benefica da un milione di euro. Da quel momento in poi, in dieci giorni, solo due post e il mondo social è letteralmente in fibrillazione: Chiara Ferragni è letteralmente sparita. C'è chi sostiene che sia a casa distrutta e chi ritiene sia in procinto di partire per le vacanze. Ma la verità è arrivata da alcuni video che Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram e Tiktok.

Il video

Fedez ha condiviso sul suo profilo Tiktok un video in cui riprende Vittoria mentre gioca con il suo Cicciobello bua.

Nel video sui social si vede la piccola Vittoria che spegne la batteria di Cicciobello per farlo smettere di piangere. E proprio in quel momento si sente la voce di Chiara Ferragni che però non viene mai inquadrata. Probabilmente Chiara avrà chiesto a Fedez di non essere ripresa con il cellulare. Nel video social si sente la Ferragni che dice: «Che cosa facciamo? Lo spegniamo. Brava amore».

Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del video che ha pubblicato Fedez. «Chiara, torna, ci manchi», ha scritto un follower. E ancora: «Chiara, ti stiamo aspettando».