Addio pillola, arriva il cerotto contraccettivo: «Sulla pelle 5 secondi, durerà sei mesi»

Addioo altri metodi contraccettivi: presto per le donne potrebbe bastare unper pochi secondi., che ha intervistato uno scienziato, Mark Prausnitz, dell’università Georgia Tech ad Atlanta, che guida una ricerca su un cerotto che rilascia levonorgestrel, una forma sintetica di progesterone già usata nella pillola del giorno dopo.Il cerotto, che come altre tecniche contraccettive, rilascia questa sostanza nella pelle attraverso aghi biodegradabili e microscopici. «Il levonorgestrel è stato ampiamente usato come ormone contraccettivo ed è sicuro - ha detto Prausnitz - Il nostro obiettivo è che le donne siano in grado di auto-somministrarsi contraccettivi a lunga durata d’azione».Il cerotto, i cui aghi sono indolore e fatti dello stesso materiale dei punti usati in chirurgia, dovrebbe essere applicato sulla pelle per cinque secondi soltanto una volta al mese: ma dopo la fase di sperimentazione, potrebbe essere perfezionato fino a durare. Gli scienziati sono ottimisti sull’eventualità che questo nuovo metodo diventi presto utilizzabile su larga scala.