Usa, evacuato il Senato. «C'è un uomo armato, mettetevi al sicuro». Ma poi l'allarme rientra

L'edificio del Senato al Capitol Hill di Washington è stato evacuato dopo che le autorità sono state allertate sulla possibile presenza di un uomo armato. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali gli agenti del Capitol Police stanno controllando l'area. L'allarme poco dopo è rientrato.

L'allarme a 24 ore dall'apparizione di Trump in tribunale

L'allarme arriva a 24 ore dall'attesa apparizione di Donald Trump in tribunale a Washington per la sua incriminazione. La città è in allerta e si sta preparando all'arrivo dell'ex presidente. Le perquisizioni in corso all'edificio del Senato non hanno finora portato risultati e non ci sono conferma né di armi né di spari.

Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona

Le forze dell'ordine hanno ricevuto una telefonata anonima in cui si segnalava la presenza di un "tiratore attivo". Al momento, però, la polizia non ha rinvenuto alcun aggressore né armi. Le autorità hanno comunque chiesto ai cittadini di evitare la zona, almeno finché le indagini non saranno concluse.