Cannabis light vietata ai minori di 18 anni, stretta del governo. Tassazione come per le sigarette

Stretta del governo sulla cannabis light: tassazione come per le sigarette, introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle dogane per la commercializzazione e divieto di vendita agli under 18.

Cannabis light, la decisione del governo

Sono alcune delle misure previste da un emendamento del governo alla delega fiscale depositato in commissione Finanze alla Camera. Si prevede di istituire «un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata» da usare in «prodotti da fumo o da inalazione», assimilandone il regime fiscale a quello dei prodotti da fumo o da inalazione.

Se ne limita la commercializzazione prevalentemente alle «rivendite di generi di monopolio» o punti di vendita specializzati con patentino per la vendita di generi di monopolio. Divieto di vendita a distanza, nei distributori automatici e di pubblicità.