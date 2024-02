La Finanza scopre ettari di cannabis

OSTRA - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona, nell’ambito della costante attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato nelle campagne di Ostra ed in un vivaio della Provincia di Teramo circa 13.000 piante di canapa ed infiorescenze già essiccate e pronte per lo smercio per un peso complessivo di 14.356 Kg. Denunciati due imprenditori agricoli e il titolare di un vivaio.