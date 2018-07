Il cane sta male in vacanza milionario russo lo manda a Mosca con un jet privato

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsi sente male durante la, magnate russo gli noleggia unper farlo visitare al più presto dal. L'uomo si trova in vacanza Santa Margherita di Pula (Cagliari), con il suo amico a 4 zampe.Durante il soggiorno però l'animale ha iniziato a stare male, così il milionario, preoccupato per il suo cagnolino ha deciso di prendere un jet privato per farlo arrivare il prima possibile a Mosca dal veterinario che lo ha solitamente in cura. Una decisione decisamente insolita che in poco tempo ha fatto il giro di tutto il paese. Forse a far stare male l'animale sarebbe stato il cambio di clima e di alimentazione dopo il viaggio, uno stress che però l'imprenditore ha deciso di non sottovalutare.Non volendo rinunciare alla vacanza ha fatto in modo che qualcuno si prendesse cura del suo amico e lo scortasse fino al veterinario, con volo in primissima classe. Il medico ha confermato la diagnosi di stress e il cane è stato rimbarcato sull'aereo e tornato in Sardegna a trascorrere il resto delle vacanze con tutta la famiglia.