Perché le camicie da uomo hanno l'anello sulla schiena? Ecco a che cosa serve

Sempre meno diffuso, ma ancora in voga, soprattutto per quanto riguarda i lavori di alta sartoria. Vi siete mai chiesti come mai alcunehanno una specie dicucito sulla? Ecco a cosa serve.Nei decenni e nei secoli passati, le camicie da uomo venivano sempre prodotte con il cosiddetto ''. Il motivo è presto spiegato: questa sorta diveniva cucita sempre con le, che gli operai spesso avevano il bisogno di togliere e appendere, anche senza l'ausilio di stampelle e appendiabiti. Grazie al 'locker loop', infatti, bastava un semplice gancio per appendere la camicia.L'usanza di produrre il 'locker loop', in seguito, si era diffusa anche per tutte le altre camicie da uomo, specialmente quelle più 'casual'. In passato, infatti, soprattutto negli Stati Uniti, le palestre non disponevano di appendiabiti e armadietti nei loro spogliatoi, e nel secolo scorso ci fu un vero e proprio boom di camicie maschili prodotte con il 'locker loop'. Oggi, la funzione dell'anello appare ovviamente meno utile rispetto al passato, ma il 'locker loop' viene ancora cucito, ovviamente come dettaglio di sartoria e vezzo estetico, in omaggio ad uno stile 'classico'.