Esplode la pentola a pressione mentre cucina, morta una mamma di 8 figli: aveva 46 anni

CALTAGIRONE - Mette la pentola a pressione sul fuoco, l'utensile scoppia e la uccide. La vittima è una donna di 46 anni, mamma di 8 figli. Il dramma si è consumato mercoledì mattina poco dopo le 9 in via Cuffia a Caltagirone, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone. Indagini sono in corso.

Cosa è successo

La donna rimasta uccisa è di origine pakistana e mamma di otto figli, alcuni dei quali molto piccoli.

Come ogni giorno stava usando la pentola a pressione in cucina, quando per motivi ancora da accertare l'utensile è scoppiato travolgendola. Quando i sanitari sono arrivati hanno solo potuto accertare il decesso.

Incidenti di questo tipo sono estremamente rari: teoricamente le pentole a pressione possono esplodere solo nel caso in cui le valvole di sicurezza siano completamente ostruite e a condizione che la pressione raggiunga livelli tali da causare una deflagrazione.

Solo pochi giorni fa a Borgetto, un centro con poco più di 7mila abitanti nella città metropolitana di Palermo, un destino simile era toccato a Lucia Taormina, insegnante in pensione di 66 anni morta dopo lo scoppio della moka.