Cadavere di una donna trovato sulla scogliera vicino alla stazione. «Dovrebbe avere 30-40 anni»

Il cadavere di una donna privo di vita è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sulla scogliera sottostante la Stazione Centrale di Catania. Sul posto, per il recupero si sono recati una squadra della Sede Centrale, la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) provinciale e l'elicottero VF145 del Reparto Volo di Catania insieme al Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania.

Il cadavere era riverso sugli scogli

Il cadavere si trovava riverso tra gli scogli ed è stato raggiunto dai vigili del fuoco utilizzando tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale e via mare dai sommozzatori. Il corpo verrà consegnato alla Guardia Costiera per gli accertamenti di competenza e per capire cosa sia accaduto. Dovrebbe trattarsi di una giovane donna, di circa 30-40 anni.