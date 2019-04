Shopping gratis con la carta di credito: il "ladro" era il nipote di 12 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - «Non ho fatto quelle spese. Mi hanno clonato la carta di credito». Inizia così la storia di un uomo di Brindisi che si è rivolto più volte agli uffici della Polizia di via Perrino per scoprire chi prosciugava il suo conto con acquisti online fatti presso alcuni operatori commerciali esteri. Un vero mistero: le spese a suo carico sono continuate anche dopo che l’uomo aveva provveduto ad aggiornare la carta dopo la prima denuncia.Poi, dopo una scrupolosa indagine da parte degli agenti della sezione Volanti, l’incredibile scoperta: il misterioso “ladro” era il nipote 12enne che, accedendo al sito dell’ignaro parente, riusciva a riempire il carrello della spesa a suo piacimento. Il minore, comunque, dimostrava oculatezza e parsimonia nell’uso delle somme da spendere.Gli investigatori sono arrivati al nome del dodicenne attraverso la cronologia degli ultimi ordini che avvenivano su un portale dove la carta di credito del parente era memorizzata come metodo predefinito di pagamento: l’accesso su questo sito commerciale avveniva infatti in modo automatico. Bastava solo scorrere le pagine, cliccare sul prodotto scelto e far partire l’ordine.