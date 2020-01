Boom di tradimenti a gennaio: attrici e modelle nella lista dei desideri per un'avventura

Gennaio? E' il mese dei tradimenti. Secondo il portale www.Incontri-ExtraConiugali.com sono 7 donne e 8 uomini su 10 che al culmine dell'inverno cercano il peperoncino di un'avventuta extracoinugaler?

Ma chi sono le più desiderate? Sul podio delle attrici e modelle con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione extra-coniugale troviamo la modella 21enne italiana Vittoria Ceretti (prima), la spericolata attrice 24enne statunitense McKenna Knipe (seconda) e la top model oggi 35enne Bianca Balti (terza), ancora tra le preferite degli italiani.

Nella classifica delle «icone sexy» del 2020 elaborata da Incontri-ExtraConiugali.com per scoprire le donne più calde con le quali gli italiani tradirebbero la loro compagna, seguono poi la modella italiana 23enne Chiara Scelsi (quarta) lanciata da Karl Lagerfeld e l'attrice statunitense 24enne Courtney Taylor Burness (quinta) nominata agli «Young Artist Awards» come migliore attrice giovane non protagonista per il film "Premonition". Sesta troviamo l'attrice e cantante pop Samantha Boscarino (25 anni), originaria della California, settima l'attrice, cantante e ballerina statunitense Elizabeth Gillies (26 anni) ed all'ottavo posto, l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne (22 anni). Nona segue l'ormai celebre Selena Gomez (27 anni), attrice e cantante apparsa in molte serie televisive della Disney. E, decima, chiude la classifica di Incontri-ExtraConiugali.com, l'attrice israeliana naturalizzata statunitense Odeya Rush (22 anni) che ha iniziato a recitare all'età di 12 anni.

«Quello di gennaio è un mese "caldo" per i tradimenti» sottolinea Alex Fantini. «Dopo Natale e Capodanno -prosegue il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com- gennaio continua ad essere un momento di boom per i tradimenti: 7 donne e 8 uomini su 10 tenderanno a tradire il loro partner proprio durante questo mese. Il fascino del proibito e anche il rischio di essere scoperti riguarda sia gli uomini che le donne».

