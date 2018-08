Bimbo di 3 anni trovato morto dentro l'asciugatrice Il padre: «Un incidente»

di Federica Macagnone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di parlare di "tragico incidente" la polizia di Virginia Beach, in Virginia, vuole vederci chiaro. E quindi, invece di archiviare il caso, ha aperto un'inchiesta sulla morte di Brantley Lloyd, un bimbo di tre anni che suodichiara di aver trovatodella biancheria nel pomeriggio del 7 agosto, proprio il giorno dopo il suo terzo compleanno. Una versione, la sua, che gli investigatori vogliono verificare minuziosamente prima di dire la parola "fine". Nel frattempo Chet è stato allontanato dalla propria abitazione, che al momento è a disposizione dellaper consentire tutti i rilievi necessari.«Per la sua festa lo avevo portato fuori a mangiare una pizza - racconta Chet, che è separato dalla moglie Amanda Ray - e poi eravamo tornati a casa mia, ma quel giorno Brantley era strano, faceva i capricci in continuazione ed era talmente agitato che abbiamo passato quasi tutta la notte in bianco: non si calmava mai, ha pianto per ore e ci siamo addormentati dopo le 5 del mattino. Il giorno dopo mi sono svegliato nel pomeriggio, poco prima delle 17, ma lui non era accanto a me: l'ho trovato nell'asciugatrice della biancheria, era caldissimo, coperto di sudore e non dava segni di vita, non respirava. Ho chiamato subito il 911 e subito dopo Amanda».Quando, la polizia e i medici erano già sul posto: Brantley era morto. «Tutto questo non ha senso - dice Amanda - Non riesco a capire come mio figlio sia potuto finire nell'asciugatrice. Non riesco a capire come possa essere morto». Per ora non riescono a capirlo neanche gli investigatori: saranno i risultati dell'autopsia a dare delle risposte su cosa sia davvero successo a Brantley. Del suo decesso, al momento, non si sa ancora neanche l'ora esatta: si sa solo che può essere collocata in un orario imprecisato tra le 5.30 del mattino e le 16.55. Troppo poco, ancora, per fare luce su questo mistero che appare inquietante, anche in considerazione del fatto che al Dipartimento di polizia tengono tutti le bocche cucite.