Bimbo di 3 anni dimenticato per oltre 3 ore sullo scuolabus. Denuncia dei genitori, scatta l'indagine

Paura, lieto fine e inchiesta. Un bambino di 3 anni e mezzo è stato lasciato ieri mattina per tre ore, da solo e chiuso, nello scuolabus che al mattino lo aveva accompagnato al plesso della infanzia “Lopopolo” nel quartiere San Paolo a Bari senza che potesse uscire. I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Per fortuna, sembra che con sé avesse una borraccia di acqua. In questi giorni le temperature a Bari sono alte, raggiungendo anche i 30 gradi e in alcuni casi superandole. La scuola fa parte dell'Istituto comprensivo “Falcone-Borsellino”. Nei criteri organizzativi stabiliti dal Comune di Bari sul trasporto scolastico si legge che «l'amministrazione comunale garantisce la presenza di un assistente su tutti gli scuolabus.

Gli assistenti, oltre alle prestazioni di sorveglianza durante il percorso, procedono alla verifica dei titoli di viaggio, quotidianamente, curano le operazioni di salita e discesa degli alunni, provvedono all'accompagnamento degli alunni all'ingresso, posto sulla strada principale, delle scuole dopo l'apertura delle stesse e sui marciapiedi dei punti di raccolta al riparo dal traffico veicolare».

«Abbiamo chiesto alla ditta dei trasporti e alla scuola stessa - spiega all'Ansa l'assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Bari, Paola Romano - una relazione per avviare un'istruttoria. Si tratta di un fatto gravissimo che, se accertato, avrà conseguenze importanti. Il contratto prevede una serie di obblighi e di sanzioni che, in caso di mancato rispetto, applicheremo: si può andare dalla multa alla risoluzione del contratto». «Acquisiremo i dati del gps posto a bordo dell'autobus - conclude Romano - e la relazione che abbiamo chiesto all'impresa di trasporti. Poi ci comporteremo di conseguenza».